Ходжсон извинился перед фанами «Кристал Пэлас». Ранее он назвал их избалованными

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал свои слова в адрес болельщиков своей команды, сказанные после домашнего поражения «стекольщиков» от «Борнмута» (0:2) в матче 15 тура АПЛ 6 декабря. После того, как фанаты лондонцев освистали свою команду, специалист сказал, что в последнее время они были избалованы хорошими домашними результатами.

«Огорчён своими комментариями и выбором слова. Я был бы опустошён, если бы болельщики не думали, что я их ценю. Могу понять их разочарование, поэтому должен извиниться перед ними. Они были так добры ко мне в течение моих пяти лет в клубе», — приводит слова Ходжсона Reuters.

В четырёх последних турах АПЛ «Кристал Пэлас» набрал одно очко. С 16-ю очками в 15 матчах лондонцы занимают 14-е место в таблице АПЛ.