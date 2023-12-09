«Шансов практически не было». Адамов — о пропущенном мяче от Смолова

Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался о пропущенном мяче после удара Фёдора Смолова в матче Фонбет Кубка России с «Динамо» (0:1).

«Можно ли было отразить удар Смолова? Мы с тренерами обсуждали этот момент. Если не гадать и в тот угол заранее не бежать, шансов практически не было. Смолов впритирку со штангой пробил. Это я не оправдать себя пытаюсь, а исхожу из логики ситуации.

В том же матче отразил неприятный удар Тюкавина головой? Сложно оценивать такие моменты, потому что в игре ты не задумываешься — всё происходит за долю секунды. Тело само выстреливает, по привычке, можно сказать. Тюкавин же с линии вратарской бил практически.

Игра на линии — мой конёк или над этим компонентом тоже нужно работать? Честно говоря, работать нужно над всеми компонентами. Футбол не стоит на месте, манера игры вратарей меняется. Лет десять назад трудно было представить, что мы будем начинать атаки через пас, три в три мяч разыгрывать. К этому нужно быть готовым», — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».