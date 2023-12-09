Анчелотти: я, Моуринью и Аллегри — старое поколение, которое противостоит новому

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, что он думает о «Ювентусе», который под руководством Массимилиано Аллегри не выиграл ни одного трофея за последние два года.

«Аллегри, Моуринью и я относимся к старому поколению, которое является более практичным и которое борется с новым поколением. Может быть, Аллегри и не удивляет, но насколько я знаю, сейчас он занимает с «Ювентусом» первое место в Серии А», — приводит слова Анчелотти Football Italia со ссылкой на TV7.

Напомним, вчера, 8 декабря, в матче чемпионата Италии команда Аллегри обыграла «Наполи» со счётом 1:0 и набрала 36 очков, что позволило ей расположиться на первой строчке в турнирной таблице Серии А.

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