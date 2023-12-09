Карло Анчелотти: возглавить сборную Италии? Она уже в отличных руках

Итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, хотел бы он возглавить сборную Италии.

«Конечно, я бы хотел когда-то возглавить сборную Италии, это было бы потрясающе, но сейчас она уже находится в хороших руках. Спаллетти — это топ-тренер, который сделает команду лучше. Он очень умён и двигается в ногу со временем», — приводит слова Анчелотти Football Italia со ссылкой на TV7.

Напомним, Спаллетти возглавил итальянскую национальную команду в минувшем сентябре. Под его руководством «Скуадра адзурра» квалифицировалась на чемпионат Европы 2024 года, на котором она сыграет в одной группе с Испанией, Хорватией и Албанией. Сборная Италии начнёт выступление на турнире игрой с албанской национальной командой, которая состоится 15 июня.