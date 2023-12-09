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«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о продлении контрактов с Марсьялем и Линделёфом

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о продлении контрактов с Марсьялем и Линделёфом
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что клуб обсуждает вариант продления контрактов с защитниками «красных дьяволов» Аароном Ван-Биссакой и Виктором Линделёфом, а также с нападающим Антони Марсьялем и полузащитником Ханнибалом Межбри.

«Мы думаем об этих контрактах, но мы обсуждаем подобные вещи только внутри команды», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, контракты Ван-Биссаки, Линделёфа, Марсьяля и Межбри истекают летом грядущего года. Ранее в СМИ появлялась информация, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с тем, чтобы расстаться с Марсьялем и Линделёфом.

После 15 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и занимает шестое место.

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