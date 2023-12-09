«Я запирался в комнате и плакал». Лаутаро вспомнил о том, как играл с травмой на ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал о своём психологическом состоянии на минувшем чемпионате мира 2022 года, на котором он вынужден был играть с травмой.

«В матче с Саудовской Аравией я испытывал боль и играл на обезболивающих. То же самое было и в игре с Мексикой (Сборная Аргентины играла с Саудовской Аравией (1:2) и Мексикой (2:0) на групповом этапе ЧМ-2022. — Прим. «Чемпионата»). Я пытался вернуть место в основном составе, но это было невозможно из-за травмы. Было очень трудно играть в таких условиях. Однажды я просто заперся в комнате и заплакал. Это было плохое время для меня. Я должен был стать значимым бомбардиром в эпоху Скалони», — приводит слова Мартинеса RMC Sport со ссылкой на документальный фильм сборной Аргентины «Чемпионы. Год спустя».

Напомним, на чемпионате мира — 2022 нападающий принял участие в шести матчах, в четырёх из которых он выходил на замену. В этих встречах Лаутаро не отметился результативными действиями.