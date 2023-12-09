«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир). Игра начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Кристал Пэлас»: Джонстон, Уорд, Андерсен, Гехи, Клайн, Ричардс, Хьюз, Лерма, Шлупп, Айю, Эдуар.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Цимикас, Куанса, Собослаи, Эндо, Гравенберх, Салах, Нуньес, Диас.

Фото: Официальный сайт ФК «Кристал Пэлас»

Фото: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»

После 15 туров АПЛ «Кристал Пэлас» набрал 16 очков и занимает 14-е место в чемпионате. В свою очередь «Ливерпуль» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 34 очка и расположился на второй строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата команды сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге АПЛ подопечные Юргена Клоппа также не смогли победить «Кристал Пэлас» — матч завершился вничью со счётом 0:0.