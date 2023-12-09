«Бавария» заинтересована в приобретении 20-летнего защитника «Жироны»

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Руководство и тренерский штаб мюнхенской «Баварии» заинтересованы в покупке защитника испанской «Жироны» Арнау Мартинеса. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, мюнхенский клуб проявляет желание развивать торговое сотрудничество с командами из Испании. Ранее в рамках подобной стратегии «Бавария» приобрела крайнего нападающего «Гранады» Брайана Сарагосу. Теперь мюнхенцы всерьёз рассматривают кандидатуру Мартинеса на проблемную для клуба позицию защитника.

Подчёркивается, что в контракте у 20-летнего футболиста прописана сумма отступных в размере € 20 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне Мартинес принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с «Жироной» рассчитано до лета 2025 года.