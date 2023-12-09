Экс-игрок «Динамо» Уилкшир: результаты «Спартака» шикарные, продлите Абаскаля на 10 лет

Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир в ироничной манере заявил о том, что руководству «Спартака» не следует увольнять своего главного тренера Гильермо Абаскаля на фоне результатов красно-белых в нынешнем сезоне.

«Спартак» на седьмом месте? Я могу сказать, что это шикарные результаты, Абаскаль может оставаться (смеётся). Как по мне, это просто фантастика. Нужно оставить тренера, оставить этих футболистов — ничего вообще не нужно менять.

Если же говорить серьёзно, то это вообще не тот результат, на который рассчитывает клуб. Но на месте руководителей «Спартака» я бы предложил Абаскалю 10-летний контракт, чтобы клуб продолжал оставаться там, где он есть», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Напомним, после 17 туров Российской Премьер-Лиги подопечные Абаскаля набрали 27 очков и на текущий момент занимают седьмое место в чемпионате. В последних пяти матчах РПЛ «Спартак» два раза одержал победу, дважды потерпел поражение и ещё один раз сыграл вничью. В последнем туре чемпионата России красно-белые уступили грозненскому «Ахмату» со счётом 2:1.

В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ, в котором «Спартак» играет с «Крыльями Советов». На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу московской команды.