Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о переходе на систему «весна-осень»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев поделился мнением относительно перехода Российской Премьер-Лиги на систему «весна-осень».

«Вопрос не в самой системе, а в том, как у нас составлен календарь. В идеале нужно минимизировать количество матчей в таких условиях», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 9 декабря, «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата России обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 3:0. В этой встрече в составе московского клуба голами отметились нападающие Квинси Промес и Александр Соболев, а также полузащитник Кристофер Мартинс Перейра. Таким образом, после 18 туров РПЛ красно-белые набрали 30 очков и на текущий момент занимают пятое место.