Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: Рашфорд не в стартовом составе на матч АПЛ

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс (Мерсисайд). Игра начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, Магуайр, Шоу, Регилон, Мактоминей, Фернандеш, Гарначо, Амрабат, Антони, Марсьяль.

«Борнмут»: Нето, Смит, Забарный, Сенеси, Керкез, Кристи, Кук, Клюйверт, Таверньер, Семеньо, Соланке.

Состав МЮ Фото: Соцсети МЮ

Состав «Борнмута» Фото: Соцсети «Борнмута»

После 15 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, «Борнмут» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 16 очков и расположился на 15-й строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге подопечные тен Хага разгромили «Борнмут» со счётом 3:0, а во втором круге «красные дьяволы» одержали победу со счётом 1:0.