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«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: Рашфорд не в стартовом составе на матч АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: Рашфорд не в стартовом составе на матч АПЛ
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Сегодня, 9 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс (Мерсисайд). Игра начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Борнмут
Борнмут
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, Магуайр, Шоу, Регилон, Мактоминей, Фернандеш, Гарначо, Амрабат, Антони, Марсьяль.

«Борнмут»: Нето, Смит, Забарный, Сенеси, Керкез, Кристи, Кук, Клюйверт, Таверньер, Семеньо, Соланке.

Состав МЮ

Состав МЮ

Фото: Соцсети МЮ

Состав «Борнмута»

Состав «Борнмута»

Фото: Соцсети «Борнмута»

После 15 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, «Борнмут» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 16 очков и расположился на 15-й строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге подопечные тен Хага разгромили «Борнмут» со счётом 3:0, а во втором круге «красные дьяволы» одержали победу со счётом 1:0.

Турнирная таблица АПЛ
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