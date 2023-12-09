Вратарь «Локомотива» Худяков высказался об отсутствии игровой практики

Голкипер московского «Локомотива» Даниил Худяков высказался об отсутствии игровой практики в основной команде.

«Про разговоры вокруг возможной аренды не могу ничего сказать, потому что сам ничего не знаю, мне остаётся работать и ждать шанса. Я делаю всё, что от меня требуется, профессионально отношусь к делу, сам загадывать на будущее не могу.

Что касается моего морального состояния, то оно отличное. Это наша вратарская жизнь, близкие люди меня подготовили к тому, что всё может быть, всё может произойти, ты в любой момент можешь оказаться на скамейке запасных, поэтому всё отлично», — приводит слова Худякова «РИА Новости».

Худяков является воспитанником железнодорожников. Перебрался летом 2021 года в основную команду и в общей сложности поучаствовал в 34 матчах, где пропустил 64 мяча и сыграл шесть игр «на ноль».

В этом сезоне 19-летний россиянин ни разу не появился на поле в составе «Локомотива». При этом его контракт заканчивается летом 2024 года.