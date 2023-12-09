Хави: хочу сохранить Феликса в «Барселоне», очень доволен его игрой

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что хочет видеть форварда Жоау Феликса в своей команде на постоянной основе. На данный момент португалец принадлежит мадридскому «Атлетико» и выступает за «блауграну» на правах годичной аренды.

«Хочу, чтобы Феликс остался в «Барселоне» на длительный срок. Я очень доволен игрой Жоау, он тоже счастлив в нашей команде.

Пока рано о чём-то говорить, клубу придётся вести непростые переговоры. Скажу только одно — мы очень довольны выступлением как Канселу, так и Феликса», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 17 матчах в составе сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт Феликса с мадридским «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.