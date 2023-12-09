АЕК — «Арис»: Кокорин в стартовом составе на матч чемпионата Кипра

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 14-го тура Первого дивизиона Кипра, в котором встретятся АЕК из Ларнаки и «Арис» из Лимасола. Игра пройдёт на стадионе «АЕК арена» в Ларнаке. Игра начнётся в 18:00 мск.

Стартовые составы:

АЕК: Пирич, Гальоло, Миличевич, Роберж, Густаву, Тонгуа, Фарадж, Понс, Димерс, Соль, Динку.

«Арис»: Алвес, Кажу, Бенгтсонн, Кокорин, Яго, Маямбела, Струски, Брорссон, Сзоке, Урошевич, Шуманский.

Фото: Пресс-служба «Ариса»

Напомним, за «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который появился в старте.

На данный момент после 13 сыгранных матчей Первого дивизиона Кипра АЕК располагается на седьмой строчке с 20 очками. После такого же количества проведённых игр «Арис» возглавляет турнирную таблицу с 29 очками.