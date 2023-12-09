АЕК — «Арис»: Кокорин в стартовом составе на матч чемпионата Кипра
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Сегодня, 9 декабря, состоится матч 14-го тура Первого дивизиона Кипра, в котором встретятся АЕК из Ларнаки и «Арис» из Лимасола. Игра пройдёт на стадионе «АЕК арена» в Ларнаке. Игра начнётся в 18:00 мск.
Стартовые составы:
АЕК: Пирич, Гальоло, Миличевич, Роберж, Густаву, Тонгуа, Фарадж, Понс, Димерс, Соль, Динку.
«Арис»: Алвес, Кажу, Бенгтсонн, Кокорин, Яго, Маямбела, Струски, Брорссон, Сзоке, Урошевич, Шуманский.
Фото: Пресс-служба «Ариса»
Напомним, за «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который появился в старте.
Кипр - Первый дивизион . Первый дивизион. 14-й тур
09 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
АЕК Ларнака
Ларнака
2-й тайм
0 : 1
Арис
Лимасол
0:1 Урошевич – 6'
На данный момент после 13 сыгранных матчей Первого дивизиона Кипра АЕК располагается на седьмой строчке с 20 очками. После такого же количества проведённых игр «Арис» возглавляет турнирную таблицу с 29 очками.
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