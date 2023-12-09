«Ренн» — «Монако»: Головин выйдет на поле с первых минут

Сегодня, 9 декабря, состоится встреча 15-го тура французской Лиги 1 между «Ренном» и «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Матч пройдёт на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ренн»: Манданда, Ассиньон, Трюффер, Теате, Белосьян, Буриго, Ле Фе, Сантамария, Гуири, Терье, Калимуэндо.

«Монако»: Кён, Закария, Вандерсон, Синго, Салису, Фофана, Головин, Минамино, Камара, Якобс, Балогун.

Состав «Монако» Фото: ФК «Монако»

В прошлом сезоне Лиги 1 команды встречались дважды. В первом круге «Монако» и «Ренн» сыграли вничью — 1:1. Во втором круге «Ренн» одержал победу со счётом 2:0.

В данный момент «Ренн» находится на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата Франции по футболу, набрав 15 очков в 14 проведённых матчах. «Монако» располагается на третьей позиции с 27 очками после аналогичного количества встреч.