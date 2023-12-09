«Бавария» в первом тайме пропустила три мяча от «Айнтрахта»

В эти минуты проходит матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются франкфуртский «Айнтрахт» и мюнхенская «Бавария». Команды играют на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск.

Хозяева уже к 36-й минуте вели с преимуществом в три мяча благодаря голам Омара Мармуша, Эрика Жуниора Эбимбе и Хуго Ларссона. Однако до конца первого тайма «Бавария» сумела отыграть один мяч — точным ударом отметился Йозуа Киммих. На перерыв команды ушли при счёте 3:1 в пользу «Айнтрахта».

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 13 матчей. «Айнтрахт» находится на седьмой строчке, заработав 18 очков. Лидирует «Байер» (35).