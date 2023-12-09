«Манчестер Юнайтед» впервые в истории проиграл «Борнмуту» дома

Сегодня, 9 декабря, прошёл матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс (Мерсисайд). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. «Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0.

Таким образом, «красные дьяволы» впервые в своей истории проиграли «Борнмуту» дома. «Борнмут» всего два раза обыгрывал «Манчестер Юнайтед», причём оба раза у себя дома — в 2015 году (1:0) и в 2019-м (также 1:0).

После результата данного матча «Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и остался на шестом месте в чемпионате. В следующем матче в рамках АПЛ 17 декабря «красные дьяволы» сыграют с «Ливерпулем», который лидирует в АПЛ. В свою очередь, «Борнмут» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 19 очков и поднялся на 13-ю строчку.