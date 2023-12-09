Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Промес после матча с «Крыльями Советов» похвалил агрономов стадиона

Промес после матча с «Крыльями Советов» похвалил агрономов стадиона
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес после матча 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (3:0) похвалил агрономов стадиона «Открытие Банк Арена».

«После матча Квинси Промес поблагодарил агрономов, которые на протяжении многих дней готовили поле к матчу в минусовую температуру.

Здесь каждый важен!» — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Спартака»

Напомним, команды играли при температуре -13 градусов, при этом москвичи уже на второй минуте открыли счёт. Промес принял мяч вблизи штрафной и дальним ударом отметился голом. Уже вскоре забитым мячом отметился Александр Соболев. Установил точку Кристофер Мартинс, который получил мяч с помощью рикошета и спокойно реализовал свой момент.

Материалы по теме
Промес сократил отставание от Гаврилова до одного мяча среди лучших бомбардиров «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android