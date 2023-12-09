Промес после матча с «Крыльями Советов» похвалил агрономов стадиона

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес после матча 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (3:0) похвалил агрономов стадиона «Открытие Банк Арена».

«После матча Квинси Промес поблагодарил агрономов, которые на протяжении многих дней готовили поле к матчу в минусовую температуру.

Здесь каждый важен!» — сообщает пресс-служба клуба.

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Напомним, команды играли при температуре -13 градусов, при этом москвичи уже на второй минуте открыли счёт. Промес принял мяч вблизи штрафной и дальним ударом отметился голом. Уже вскоре забитым мячом отметился Александр Соболев. Установил точку Кристофер Мартинс, который получил мяч с помощью рикошета и спокойно реализовал свой момент.