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Промес сократил отставание от Гаврилова до одного мяча среди лучших бомбардиров «Спартака»

Промес сократил отставание от Гаврилова до одного мяча среди лучших бомбардиров «Спартака»
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Игрок «Спартака» Квинси Промес сократил отставание от экс-футболиста красно-белых Юрия Гаврилова до одного мяча в списке лучших бомбардиров команды.

Промес забил гол на второй минуте, открыв счёт, в матче 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:0).

Для нидерландца этот мяч стал 114-м за «Спартак». В списке лучших бомбардиров за всю историю «Спартака» он занимает шестое место, отставая от Юрия Гаврилова на один мяч.

В топ-6 бомбардиров в истории «Спартака» входят Никита Симонян (160 голов), Сергей Родионов (153 гола), Галимзян Хусаинов (129 голов), Фёдор Черенков (121 гол), Юрий Гаврилов (115 голов) и Квинси Промес (114 голов).

В нынешнем сезоне Квинси сыграл за команду 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами.

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