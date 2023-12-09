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Юран: почему поставили в ворота Кукушкина? Он же питерский! Уверенный и спокойный

Юран: почему поставили в ворота Кукушкина? Он же питерский! Уверенный и спокойный
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о дебюте 21-летнего голкипера своей команды Ивана Кукушкина в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

«Почему отдали предпочтение Кукушкину? Он же питерский! Уверенный, спокойный. Мальчишка прибавил с лета. Есть все данные. Играл без суеты, спокойно. Выбор пал на него. Очень уверенно отыграл. Вы же его не берёте, а мы берём. Вот и будет игрок сборной», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Кукушкин перешёл в «Пари НН» минувшим летом из «Уфы» на правах свободного агента. Контракт игрока с нижегородским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 тысяч.

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