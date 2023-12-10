Тен Хаг — о 0:3 от «Борнмута»: я крайне разочарован и раздражён, ожидал чего-то другого

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о разгромном поражении своей команды в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (0:3).

«Я думаю, что как команда мы недостаточно хороши, чтобы быть стабильными, и мы должны работать как команда, чтобы улучшить это.

Мы должны совершенствоваться, должны стать жёстче, чтобы мы были готовы к игре с самого начала. Я сказал в пятницу, что в этой лиге нельзя показывать игру не самого высокого уровня, потому что в ином случае тебя убьют. Это то, что произошло в первые пять минут, мы облегчили им жизнь, у них идеальные условия для игры. Ты видишь, как команда борется, борется, прикладывает много усилий в течение длительного периода, но не может быть такого, чтобы ты так легко пропускал гол.

Я раздражён, разочарован, определённо. Ожидал чего-то другого, надеялся перед игрой, что мы сможем развить игру и результат матча с «Челси», так что это очень разочаровывает», — приводит слова тен Хага The Athletic.

Напомним, после результата данного матча «Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и остался на шестом месте в чемпионате. В следующем матче в рамках АПЛ 17 декабря «красные дьяволы» сыграют с «Ливерпулем», который лидирует в АПЛ. В свою очередь, «Борнмут» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 19 очков и поднялся на 13-ю строчку.