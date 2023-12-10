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Борис Ротенберг рассказал, в чём заключается его работа в «Локомотиве»

Борис Ротенберг рассказал, в чём заключается его работа в «Локомотиве»
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Директор департамента развития молодёжного футбола ФК «Локомотив» Борис Ротенберг ответил на вопрос о том, в чём заключается суть его работы в клубе.

«Перед департаментом стоит много важных задач, но ключевыми являются две. Первая — подготовка футболистов, которые будут максимально соответствовать требованиям основной команды. А вторая задача — создание единой системы подготовки для всей структуры «Локомотива», включая молодёжную команду, Академию «Локо» и отделение «Перово». Мы хотим сделать современную единую структуру молодёжного футбола, и большое спасибо клубу, что поддержал эту идею и позволил приступить к её реализации», — приводит слова Ротенберга официальный сайт «Локомотива».

37-летний экс-защитник петербургского «Зенита», московского «Динамо», «Ростова» и московского «Локомотива» Борис Ротенберг завершил карьеру действующего игрока в июле 2022 года. В ноябре 2022 года экс-футболист занял должность директора департамента развития молодёжного футбола в клубной системе «железнодорожников».

За шесть лет в составе «Локомотива» Ротенберг провёл за него 17 официальных матчей без результативных действий и стал при этом чемпионом, серебряным призёром и обладателем Кубка России.

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