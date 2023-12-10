Гвардиола: наша серия без побед? Я должен сказать себе: «Пеп, проснись, что-то не так!»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, какие ему необходимо предпринять действия для того, чтобы «горожане» прервали свою безвыигрышную серию в английской Премьер-лиге.

«В этой ситуации мне нужно сделать шаг назад для того, чтобы сказать себе: «О, Пеп, проснись! Что-то не так, проведи полноценный анализ вместе со своими людьми, оцени, что произошло, и почему вы не можете выиграть уже четыре игры, ведь раньше, даже когда вы играли хуже, чем сейчас, вы побеждали. Давай же!», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в чётырёх последних матчах чемпионата Англии подопечные Гвардиолы три раза сыграли вничью: в игре с «Челси» (4:4), с «Ливерпулем» (1:1) и с «Тоттенхэмом» (3:3), а также проиграли «Астон Вилле» со счётом 1:0.