Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Скалони встретится с Месси для того, чтобы обсудить перестройку в сборной Аргентине

Скалони встретится с Месси для того, чтобы обсудить перестройку в сборной Аргентине
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони намерен провести встречу с нападающим и капитаном аргентинской национальной команды Лионелем Месси с целью обсуждения того, какие можно внести изменения в состав «альбиселесте» для того, чтобы она продолжила добиваться высоких результатов. Об этом сообщает журналист Эстебан Эдул в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, встреча наставника сборной Аргентины с Месси состоится в ближайшие дни.

Напомним, ранее в СМИ появились сведения, что Скалони принял решение остаться на посту главного тренера аргентинской национальной команды, несмотря на его публичное заявление после матча квалификации к чемпионату мира 2026 года с Бразилией (1:0) о том, что у него есть сомнения на этот счёт.

Материалы по теме
Скалони сообщил Месси, что остаётся в сборной Аргентины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android