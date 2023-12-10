Скалони встретится с Месси для того, чтобы обсудить перестройку в сборной Аргентине

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони намерен провести встречу с нападающим и капитаном аргентинской национальной команды Лионелем Месси с целью обсуждения того, какие можно внести изменения в состав «альбиселесте» для того, чтобы она продолжила добиваться высоких результатов. Об этом сообщает журналист Эстебан Эдул в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, встреча наставника сборной Аргентины с Месси состоится в ближайшие дни.

Напомним, ранее в СМИ появились сведения, что Скалони принял решение остаться на посту главного тренера аргентинской национальной команды, несмотря на его публичное заявление после матча квалификации к чемпионату мира 2026 года с Бразилией (1:0) о том, что у него есть сомнения на этот счёт.