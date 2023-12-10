«Балтика» сделала афиши к матчу с «Рубином» в стиле сериала «Слова пацана»

Калининградская «Балтика» подготовила постеры к матчу 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» в стиле популярного сериала «Слова пацана». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Встреча состоится сегодня, 10 декабря. Команды будут играть на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: ФК «Балтика»

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 17 матчей. «Балтика» находится на 15-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (36).