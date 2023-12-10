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«Начинаем волноваться». Тренер «Сити» Гвардиола — об отставании от конкурентов в АПЛ

«Начинаем волноваться». Тренер «Сити» Гвардиола — об отставании от конкурентов в АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с тем, что из-за отсутствия побед в последних четырёх играх АПЛ «горожане» стали отставать от своих прямых конкурентов в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Начинаем волноваться, но это не конец света. Будьте настроены оптимистично и продемонстрируете мне, что вы действительно хотите принять этот вызов. Это именно то, чего я жду от себя, клуба и команды, если, конечно, мы готовы», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, после 16 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 30 очков и занимает четвёртое место. Его опережает «Астон Вилла», заработавшая 35 очков и расположившаяся на третьей строчке, «Арсенал», имеющий в своё активе 36 очков и занимающий второе место, а также возглавляющий турнирную таблицу «Ливерпуль» (37 очков).

Турнирная таблица чемпионата Англии
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