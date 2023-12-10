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«Факел» — «Динамо»: московская команда открыла счёт

«Факел» — «Динамо»: московская команда открыла счёт
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В эти минуты проходит встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и московским «Динамо». Матч проводится на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Гладышев – 29'    

На 29-й минуте матча нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Дмитрий Скопинцев с фланга навесил в центр штрафной, Константин Тюкавин головой продлил на Гладышева, который принял мяч, а затем технично направил его низом в дальний угол мимо вратаря.

«Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков в 17 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьей позиции. У подопечных Марцела Лички 31 очко после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
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