Игрок «Динамо» Бителло объяснил, почему играет в форме с разной длиной рукавов

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло после матча 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:1) объяснил, почему играет в форме с разной длиной рукавов.

«Почему у меня один рукав длиннее, чем другой? Просто это моя фишка. Я так привык играть. Не замёрз. Как матч начался, сразу согрелся», — приводит слова Бителло «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 10 декабря, открыл счёт на 29-й минуте Ярослав Гладышев после скидки партнёра по команде Константина Тюкавина. Максим Максимов сделал счёт равным на 79-й минуте, реализовав 11-метровый.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Динамо» располагается на третьей строчке с 32 очками. «Факел» находится на 11-й позиции с 21 очком.