Виталий Дьяков: с Яшиным нельзя сравнивать не только Шунина, но и других вратарей

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о сравнении голкипера бело-голубых Антона Шунина с легендарным вратарём Львом Яшиным.

«Яшин известен во всём мире. Мы знаем, что он — мировая звезда, которая выигрывала «Золотой мяч», в честь него и премию назвали. Конечно, Шунин — молодец, столько лет отыграть за одну команду и стать рекордсменом. Это дорогого стоит, но сравнивать с Яшиным нельзя не только Шунина, но и других вратарей. Это неправильно, потому что разные эпохи, но и о чём говорить, когда человек выиграл «Золотой мяч», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ с 32 очками после 18 сыгранных матчей.