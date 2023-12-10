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Гол Игнатьева «Оренбургу» был отменён судьёй на линии, после просмотра VAR мяч засчитали

Гол Игнатьева «Оренбургу» был отменён судьёй на линии, после просмотра VAR мяч засчитали
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В эти минуты проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 42-й минуте нападающий сочинцев Иван Игнатьев забил гол в ворота «Оренбурга». Боковой арбитр зафиксировал положение «вне игры», однако судьи в студии VAR указали на ошибочное решение. В итоге мяч 24-летнего форварда был засчитан. После первого тайма счёт — 1:0.

Фото: Кадр из трансляции

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 14 очков за 17 матчей. «Сочи» находится на 16-й строчке, заработав 10 очков. Лидирует в РПЛ «Зенит» (36).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
2-й тайм
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 И. Игнатьев – 42'    
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