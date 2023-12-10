Павлюченко: в АПЛ Захаряну было бы ещё сложнее, чем в Ла Лиге

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал первое голевое действие российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад» в испанской Ла Лиге. Напомним, Захарян отдал голевую передачу на Мартина Субименди, «Реал Сосьедад» разгромил «Вильярреал» со счётом 3:0.

«Голевой пас Захаряна? Ну хорошо, пусть их будет ещё больше. Пока у него идёт процесс адаптации, сложно как-то оценивать игру Арсена. Правильное ли решение — переход в «Реал Сосьедад»? Не возьмусь судить. В АПЛ ему было бы ещё сложнее, чем в Ла Лиге», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Напомним, «Реал Сосьедад» встречался с «Вильярреалом» в матче 16-го тура чемпионата Испании. На 41-й минуте этой игры российский футболист сделал ассист на хавбека Мартина Субименди. Данная голевая передача стала первым результативным действием Захаряна в составе бело-голубых.

После 16 туров Ла Лиги «Реал Сосьедад» набрал 29 очков и на текущий момент занимает пятое место в чемпионате.