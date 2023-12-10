Чепчугов: Шунин — ключевая фигура «Динамо», но сравнение с Яшиным не подлежит обсуждению

Бывший вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о сравнении голкипера «Динамо» Антона Шунина с легендарным вратарём бело-голубых Львом Яшиным.

«В жизни Антона Шунина случилось большое достижение и личный успех в истории клуба. Он — ключевая фигура в системе «Динамо», но сравнение с Яшиным не подлежит обсуждению. Лев Иванович — мировая фигура, благая весть и награда всему миру, надо знать и помнить вратаря всех времён и народов! Удачи Антону!» — сказал Чепчугов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня в игре с «Факелом» Антон Шунин провёл свой 359-й матч в составе бело-голубых. Он обошёл по количеству игр легенду клуба Льва Яшина, который сыграл за «Динамо» 358 матчей.

36-летний Антон Шунин является воспитанником «Динамо». Он присоединился к основной команде бело-голубых в начале 2007 года. За «Динамо» Шунин провёл «на ноль» 124 матча. В составе команды он дважды становился бронзовым призёром чемпионата России (2008, 2021/2022).