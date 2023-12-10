Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Россиянин Оздоев номинирован на звание лучшего игрока ноября в Греции

Россиянин Оздоев номинирован на звание лучшего игрока ноября в Греции
Комментарии

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев номинирован на звание лучшего игрока ноября в греческой Суперлиге, сообщает сайт лиги.

Россиянин в ноябре поучаствовал в трёх матчах за ПАОК, где команда обыграла «Олимпиакос» (4:2), «Панетоликос» (2:1) и «Пансерраикос» со счётом 5:0. Оздоев в каждой игре появлялся в старте и отметился двумя забитыми мячами.

Кроме Магомеда, на звание лучшего игрока ноября в греческой Суперлиге претендуют ещё семь футболистов других клубов.

Напомним, Оздоев летом 2022 года в качестве свободного агента перебрался из санкт-петербургского «Зенита» в турецкий «Карагюмрюк». А через сезон присоединился к греческому ПАОКу, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 450 тысяч.

Материалы по теме
«Оздоев нашёл свою команду». Аршавин высказался об игре Магомеда за ПАОК
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android