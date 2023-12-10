Россиянин Оздоев номинирован на звание лучшего игрока ноября в Греции

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев номинирован на звание лучшего игрока ноября в греческой Суперлиге, сообщает сайт лиги.

Россиянин в ноябре поучаствовал в трёх матчах за ПАОК, где команда обыграла «Олимпиакос» (4:2), «Панетоликос» (2:1) и «Пансерраикос» со счётом 5:0. Оздоев в каждой игре появлялся в старте и отметился двумя забитыми мячами.

Кроме Магомеда, на звание лучшего игрока ноября в греческой Суперлиге претендуют ещё семь футболистов других клубов.

Напомним, Оздоев летом 2022 года в качестве свободного агента перебрался из санкт-петербургского «Зенита» в турецкий «Карагюмрюк». А через сезон присоединился к греческому ПАОКу, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 450 тысяч.