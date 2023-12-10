Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл Юнайтед»: стали известны стартовые составы команд

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл Юнайтед»: стали известны стартовые составы команд
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Крисом Каваной (Ланкашир). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Англия - Премьер-лига . 16-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1-й тайм
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн

Стартовые составы:

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, Дэвис, Удоджи, Биссума, Сарр, Кулушевски, Джонсон, Сон, Ришарлисон.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Ливраменто, Шер, Ласселлс, Триппьер, Майли, Гимарайнс, Жоэлинтон, Альмирон, Гордон, Исак.

После 15 сыгранных туров лондонский «Тоттенхэм» имеет в своём активе 27 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» набрал 26 очков и идёт на седьмом месте.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android