«Тоттенхэм» — «Ньюкасл Юнайтед»: стали известны стартовые составы команд

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Крисом Каваной (Ланкашир). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Стартовые составы:

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, Дэвис, Удоджи, Биссума, Сарр, Кулушевски, Джонсон, Сон, Ришарлисон.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Ливраменто, Шер, Ласселлс, Триппьер, Майли, Гимарайнс, Жоэлинтон, Альмирон, Гордон, Исак.

После 15 сыгранных туров лондонский «Тоттенхэм» имеет в своём активе 27 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» набрал 26 очков и идёт на седьмом месте.