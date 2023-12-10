«Балтика» — «Рубин»: Даку вывел гостей вперёд

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 10 декабря, проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и казанским «Рубином». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В начале первого тайма, на шестой минуте, Мирлинд Даку открыл счёт в матче, выведя «Рубин» вперёд — 1:0.

В матче первого круга чемпионата России по футболу «Рубин» дома победил «Балтику» со счётом 1:0. В составе казанского клуба отличился аргентинский полузащитник Валентин Вада.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 17 матчей. «Балтика» находится на 15-й строчке, заработав 13 очков после аналогичного количества встреч.