Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» — «Рубин»: Даку вывел гостей вперёд

«Балтика» — «Рубин»: Даку вывел гостей вперёд
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 декабря, проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и казанским «Рубином». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
2-й тайм
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Даку – 7'    

В начале первого тайма, на шестой минуте, Мирлинд Даку открыл счёт в матче, выведя «Рубин» вперёд — 1:0.

В матче первого круга чемпионата России по футболу «Рубин» дома победил «Балтику» со счётом 1:0. В составе казанского клуба отличился аргентинский полузащитник Валентин Вада.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 17 матчей. «Балтика» находится на 15-й строчке, заработав 13 очков после аналогичного количества встреч.

Таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android