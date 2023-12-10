Маркус Тюрам поиздевался над травмированным партнёром команды Паваром

Нападающий итальянского «Интера» Маркус Тюрам поиздевался над травмированным партнёром команды Бенжаменом Паваром.

9 декабря «Интер» в матче 15-го тура итальянской Серии А разгромил «Удинезе» со счётом 4:0. После игры травмированный Павар пошёл поблагодарить фанатов миланской команды. После этого француз шёл назад, хлопая болельщикам, а Тюрам лёг на траву и уронил своего партнёра по команде.

Напомним, Павара в матче 11-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» (2:1) уносили с поля на носилках. Позже главный тренер команды Симоне Индзаги заявил, что у Бенжамена немного вылезла коленная чашечка, а потом вернулась. По прогнозам врачей у защитника был диагностирован вывих коленного сустава.

На данный момент после 15 туров Серии А «Интер» набрал 38 очков и занимает первое место.