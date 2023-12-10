Игорь Колыванов: Шунин много сделал для «Динамо», но они с Яшиным — разные параллели

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о сравнении голкипера «Динамо» Антона Шунина с легендарным вратарём бело-голубых Львом Яшиным.

«Шунина однозначно можно назвать легендой «Динамо». Такие, как Яшин, рождаются раз за десятилетия. Лев Иванович — наша звезда, самый яркий и лучший футболист в то время. Получал звание лучшего вратаря Европы, «Золотой мяч». Конечно, Шунин много сделал для «Динамо», но они с Яшиным — разные параллели. Шунин сделал много, но сравнивать с Яшиным нельзя», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сегодня в игре с «Факелом» Антон Шунин провёл свой 359-й матч в составе бело-голубых. Он обошёл по количеству игр легенду клуба Льва Яшина, который сыграл за «Динамо» 358 матчей.

36-летний Антон Шунин является воспитанником «Динамо». Он присоединился к основной команде бело-голубых в начале 2007 года. За «Динамо» Шунин провёл «на ноль» 124 матча. В составе команды он дважды становился бронзовым призёром чемпионата России (2008, 2021/2022).