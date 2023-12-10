Сегодня, 10 декабря, проходил матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Игра началась в 19:45 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу южан.

Буквально за мгновения до победного гола «Краснодара» на 90+1-й минуте матча вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев потерял концентрацию. Акинфеев шёл лицом к своим воротам, несмотря на розыгрыш углового. Эдуард Сперцян воспользовался этим и быстро прострелил на ближнюю штангу, где отклеившийся от соперника Никита Кривцов в касание с угла вратарской мощным ударом вколотил мяч в ближний угол ворот, который не успел вовремя закрыть Акинфеев.

Ошибка Акинфеева за мгновения до победного гола «Краснодара» Фото: Скриншот с трансляции «Матч ТВ»

Напомним, по итогам 18 туров в чемпионате России вновь сменился лидер — теперь турнирную таблицу снова возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка). ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на седьмом месте с 28 очками.