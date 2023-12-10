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Гендир «Сочи» Рубашко ответил на вопрос, продолжит ли Клюев дальше тренировать команду

Гендир «Сочи» Рубашко ответил на вопрос, продолжит ли Клюев дальше тренировать команду
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко после матча 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1) ответил на вопрос, продолжит ли исполняющий обязанности главного тренера команды Денис Клюев дальше тренировать клуб.

«Надо отпраздновать Новый год и начинать думать о работе. Вот такой посыл к футболистам. Будет ли и дальше Денис Клюев тренировать команду? Не знаю, дайте нам немного отдышаться и прийти в себя», — приводит слова Рубашко «РИА Новости».

Напомним, этот сезон в качестве главного тренера «Сочи» начинал Дмитрий Хохлов, однако в сентябре покинул свой пост. Далее тренировал команду Александр Точилин, но вскоре был уволен. В последнем матче в 2023 году командой руководил Клюев.

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