Гендир «Сочи» Рубашко ответил на вопрос, продолжит ли Клюев дальше тренировать команду

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко после матча 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1) ответил на вопрос, продолжит ли исполняющий обязанности главного тренера команды Денис Клюев дальше тренировать клуб.

«Надо отпраздновать Новый год и начинать думать о работе. Вот такой посыл к футболистам. Будет ли и дальше Денис Клюев тренировать команду? Не знаю, дайте нам немного отдышаться и прийти в себя», — приводит слова Рубашко «РИА Новости».

Напомним, этот сезон в качестве главного тренера «Сочи» начинал Дмитрий Хохлов, однако в сентябре покинул свой пост. Далее тренировал команду Александр Точилин, но вскоре был уволен. В последнем матче в 2023 году командой руководил Клюев.