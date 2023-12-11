Тихонов: возможно, Галицкому не нравится игра «Краснодара», но место в РПЛ нравится городу

Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов оценил прагматичный стиль игры «быков» под руководством Владимира Ивича в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также высказался о месте южан в турнирной таблице чемпионата.

«Прагматизм, которого добился «Краснодар» с помощью Ивича, даёт результат. Когда я работал в «Краснодаре», то говорил: «Если вы хотите выигрывать, нужно иногда выходить и играть, чтобы сохранять результат». Я говорил об этом руководителям. Мне отвечали: «Нет. У нас философия — только вперёд».

Я выигрывал много. Я знаю, когда можно отстояться. Но философия «Краснодара» была такая, что мы не можем играть от обороны. Посмотрите, что сделал Сергей Николаевич Галицкий: полный стадион, великолепная игра. Но в данный момент прагматизм решает больше. Может быть, Сергею Николаевичу не нравится такая игра, но место в таблице, наверное, нравится всему городу», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 10 декабря, проходил матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу южан.

Таким образом, «Краснодар» впервые в своей истории ушёл на зимнюю паузу лидером РПЛ. Ранее «быкам» ещё не покорялось подобное достижение.

После 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» располагается на первой строчке с 38 очками. ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на седьмом месте с 28 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков.