Фанаты «Балтики» подрались друг с другом на стадионе во время матча с «Рубином»

Болельщики калининградской «Балтики» подрались друг с другом на стадионе «Ростех Арена» во время матча 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:1).

«В середине первого тайма матча с «Рубином» трое болельщиков «Балтики» подрались между собой. Не поделили места. Когда началась драка, подошёл один охранник, но он никак не мог это всё остановить. Примерно через 10 минут пришли ещё пять охранников. Ещё через 15 минут подоспели сотрудники полиции», — приводит слова очевидца телеграм-канал Ultras Action.

Напомним, ранее во время матча 16-го тура РПЛ фанаты «Балтики» и московского «Спартака» (0:2) подрались в подтрибунном помещении. Встреча также проходила в Калининграде на стадионе «Ростех Арена».