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Глушаков заявил, что рассчитывает получить вызов в сборную России

Глушаков заявил, что рассчитывает получить вызов в сборную России
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Бывший полузащитник московских «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не завершил карьеру в сборной России.

«Я не завершил карьеру в сборной России. Конечно, рассчитываю попасть в сборную. Почему нет?» – приводит слова Глушакова ТАСС.

В сезоне-2022/2023 Глушаков выступал за «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Суммарно футболист провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу. Контракт игрока с нижегородским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны не стали продлевать соглашение. Сейчас Глушаков выступает в составе костромского «Спартака».

Напомним, в 2023 году сборная России победила Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0), сыграла вничью с Ираном (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2).

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