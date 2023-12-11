Один из лидеров «Баварии» может пропустить 2-3 месяца из-за травмы

Вингер «Баварии» Серж Гнабри пропустит 2-3 месяца из-за травмы сухожилия левой приводящей мышцы. Об этом сообщает журналист Керри Хау.

Ранее сам мюнхенский клуб рассказал, что у 28-летнего немца растяжение паха, из-за чего он не будет играть в ближайших матчах команды, не называя конкретного их количества.

В игре с «Айнтрахтом» (1:5) Серж вышел на замену на 66-й минуте вместо Кингсли Комана и покинул поле уже на 68-й после столкновения.

Это не первая травма футболиста сборной Германии в этом сезоне. Ранее у него уже были повреждения из-за которых он пропустил большое количество встреч.

Напомним, в текущем сезоне Бундеслиги Гнабри сыграл всего пять матчей и не отметился результативными действиями.

В прошлом сезоне Серж забил 14 голов и отдал пять ассистов в 34 матчах чемпионата страны. Гнабри — единственный игрок в Бундеслиге, забивавший 10+ голов в последних семи сезонах, без учета нынешнего.