Кривцов — о голе в игре с ЦСКА: вообще не отрабатывали. Спасибо Сперцяну, что увидел

Футболист «Красноара» Никита Кривцов прокомментировал гол «быков» в ворота ПФК ЦСКА в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Он признался, что на тренировках «Краснодар» не отрабатывал такое исполнение углового удара.

«Вообще никак не отрабатывали этот угловой. Увидели, что никто на мяч не смотрит, меня никто не держит. Спасибо большое Эдику, который это увидел, отдал передачу. Кажется, что она простая, но на деле отдать такой пас сложно. Всё нужно было вовремя сделать», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, «Краснодар» обыграл ПФК ЦСКА со счётом 1:0. Это позволило «быкам» уйти на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата России с 38 очками в активе.