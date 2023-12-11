Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кальяри — Сассуоло. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Равиль Измайлов назначен на пост генерального директора «Балтики»

Равиль Измайлов назначен на пост генерального директора «Балтики»
Комментарии

Новым генеральным директором футбольного клуба «Балтика» назначен Равиль Измайлов, об этом сообщили «Чемпионату» в пресс-службе калининградской команды.

Кандидатура Измайлова была одобрена руководством Калининградской области и госкорпорации «Ростех», которая выступает генеральным спонсором клуба с 2023 года. Равиль Измайлов сменил на этой должности Кирилла Волженкина, об уходе которого «Балтика» объявила накануне.

Напомним, ранее Равиль Измайлов занимал пост генерального директора ФК «Пари Нижний Новгород», который в дебютном сезоне в РПЛ занял 11-е место, продемонстрировав лучший результат в истории нижегородского футбола с начала века, а также и в следующем сезоне сохранил прописку в Премьер-Лиге.

Материалы по теме
«Балтика» объявила об уходе гендиректора, с которым клуб вышел в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android