Равиль Измайлов назначен на пост генерального директора «Балтики»

Новым генеральным директором футбольного клуба «Балтика» назначен Равиль Измайлов, об этом сообщили «Чемпионату» в пресс-службе калининградской команды.

Кандидатура Измайлова была одобрена руководством Калининградской области и госкорпорации «Ростех», которая выступает генеральным спонсором клуба с 2023 года. Равиль Измайлов сменил на этой должности Кирилла Волженкина, об уходе которого «Балтика» объявила накануне.

Напомним, ранее Равиль Измайлов занимал пост генерального директора ФК «Пари Нижний Новгород», который в дебютном сезоне в РПЛ занял 11-е место, продемонстрировав лучший результат в истории нижегородского футбола с начала века, а также и в следующем сезоне сохранил прописку в Премьер-Лиге.