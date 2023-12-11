Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сперцян назвал три фактора, из-за которых «Краснодар» на первом месте в РПЛ

Сперцян назвал три фактора, из-за которых «Краснодар» на первом месте в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал три фактора, за счёт которых «быки» ушли на зимний перерыв в статусе лидера Российской Премьер-Лиги. По его мнению, весь успех «Краснодара» идёт от главного тренера, с которым у игроков сложилось отличное взаимопонимание.

«Тяжёлый труд. Дисциплина. Вера. Вообще, мы все прибавили как команда. Всё идёт от главного тренера. Он в нас верит, а мы его понимаем и уважаем. Это очень важно. Поэтому мы там, где сейчас находимся», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, в активе южной команды 38 очков. «Быки» опередили на два очка действующего чемпиона России — «Зенит» (36). Замыкает тройку лидеров московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в своём активе 32 очка. На четвёртом и пятом месте расположились «Локомотив» (31) и «Спартак» (30) соответственно.

Материалы по теме
«Не могу дать слово пацана, что станем чемпионами». Герои победы «Краснодара» над ЦСКА
Эксклюзив
«Не могу дать слово пацана, что станем чемпионами». Герои победы «Краснодара» над ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android