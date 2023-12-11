Сперцян назвал три фактора, из-за которых «Краснодар» на первом месте в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал три фактора, за счёт которых «быки» ушли на зимний перерыв в статусе лидера Российской Премьер-Лиги. По его мнению, весь успех «Краснодара» идёт от главного тренера, с которым у игроков сложилось отличное взаимопонимание.

«Тяжёлый труд. Дисциплина. Вера. Вообще, мы все прибавили как команда. Всё идёт от главного тренера. Он в нас верит, а мы его понимаем и уважаем. Это очень важно. Поэтому мы там, где сейчас находимся», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, в активе южной команды 38 очков. «Быки» опередили на два очка действующего чемпиона России — «Зенит» (36). Замыкает тройку лидеров московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в своём активе 32 очка. На четвёртом и пятом месте расположились «Локомотив» (31) и «Спартак» (30) соответственно.