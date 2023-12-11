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Вернер не планирует покидать «РБ Лейпциг» зимой, несмотря на интерес из АПЛ

Вернер не планирует покидать «РБ Лейпциг» зимой, несмотря на интерес из АПЛ
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Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер не собирается покидать немецкий клуб в зимнее трансферное окно, несмотря на то что несколько команд из английской Премьер-лиги проявляют к нему интерес. Об этом сообщает журналист Флориан Платтенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, у 27-летнего футболиста состоялся честный разговор с руководством клуба. Боссы команды чётко дали понять, что они хотят сделать всё, чтобы Тимо преуспел в Лейпциге. Но, если Вернер захочет уйти, его отпустят.

В текущем сезоне 27-летний Вернер принял участие в 13 матчах немецкого клуба во всех турнирах, в которых провёл на поле в общей сложности 370 минут. За это время футболист смог забить два гола и отдать одну результативную передачу. Действующий контракт немца с клубом рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Вернера в € 20 млн.

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