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Защитник «Урала» Итало: ничего не знаю о возможном увольнении Гончаренко. Я в него верю

Защитник «Урала» Итало: ничего не знаю о возможном увольнении Гончаренко. Я в него верю
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Бразильский защитник «Урала» Итало прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.

«Не знаю ничего о слухах про то, что наш главный тренер покинет команду. Вина в поражениях ложится не только на тренерскую работу, а на весь коллектив. Футбол не индивидуальная, а командная игра, поэтому мы продолжаем работать. Верю в Гончаренко и его работу и буду продолжать работать под его началом», — приводит слова Итало Sport24.

«Урал» первую часть сезона-2023/2024 закончил на 12-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков по результатам 18 проведённых встреч. 21-летний Итало провёл 13 игр в рамках чемпионата России, не отметившись результативными действиями. Следующий матч в рамках внутреннего первенства команда Виктора Гончаренко проведёт с «Ахматом» на выезде. Игра состоится 2 марта.

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