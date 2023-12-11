Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сперцян — о срыве трансфера в «Аякс»: всё к лучшему, я не расстроился

Сперцян — о срыве трансфера в «Аякс»: всё к лучшему, я не расстроился
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился эмоциями от несостоявшегося трансфера в амстердамский «Аякс».

«Расстроился ли после срыва трансфера в «Аякс»? Да нет, нормально всё. Значит, так и должно было произойти. Всё, что ни делается, ― всё к лучшему. Мысли о Европе? Сейчас все мысли здесь, я тут», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

23-летний Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне армянский полузащитник провёл 18 матчей за «быков» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи. Первую часть сезона-2023/2024 команда Владимира Ивича завершила на первом месте турнирной таблицы, набрав 38 очков. У преследующего «Краснодар» «Зенита» в активе на два очка меньше.

Материалы по теме
Эксклюзив
Сперцян назвал три фактора, из-за которых «Краснодар» на первом месте в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android