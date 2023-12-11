Сперцян — о срыве трансфера в «Аякс»: всё к лучшему, я не расстроился

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился эмоциями от несостоявшегося трансфера в амстердамский «Аякс».

«Расстроился ли после срыва трансфера в «Аякс»? Да нет, нормально всё. Значит, так и должно было произойти. Всё, что ни делается, ― всё к лучшему. Мысли о Европе? Сейчас все мысли здесь, я тут», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

23-летний Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне армянский полузащитник провёл 18 матчей за «быков» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи. Первую часть сезона-2023/2024 команда Владимира Ивича завершила на первом месте турнирной таблицы, набрав 38 очков. У преследующего «Краснодар» «Зенита» в активе на два очка меньше.