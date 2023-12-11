Защитник «Спартака» Чернов: раздевалка сильно потеряет, если Джикия уйдёт

Футболист «Спартака» Никита Чернов высказался о возможном уходе защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Раздевалка сильно потеряет, если Георгий уйдёт. Я хочу, чтобы он остался и приносил пользу команде. Он важен и в раздевалке, и на поле. Но я не могу говорить за Георгия. Он примет лучшее решение для себя. Если захочет уйти, то все поймут. Лично я хочу, чтобы Джикия продолжил писать свою историю в «Спартаке», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

Джикия — воспитанник московского «Локомотива». За «Спартак» защитник выступает с 2017 года после перехода из пермского «Амкара». В нынешнем сезоне 30-летний футболист провёл шесть игр в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джикии в € 6,5 млн. «Спартак» в следующем матче внутреннего первенства сыграет с «Зенитом» на выезде.